ريال مدريد يلغي صفقة انتقال غاريث بيل إلى الدوري الصيني

ألغى ريال مدريد الإسباني صفقة انتقال لاعبه غاريث بيل إلى الصين، وقرر النادي الملكي الاحتفاظ به بين صفوفه خلال الموسم الجديد.

وكان من المتوقع انتقال بيل، 30 عاما، إلى نادي جيانغسو سونينغ في الدوري الصيني الممتاز، في صفقة مدتها ثلاث سنوات، مقابل راتب مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، بحسب تقارير.

وأعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الأسبوع الماضي أن بيل “قريب جدا من الرحيل”، وقال إن مغادرته ستكون “أفضل للجميع”.

وانضم بيل إلى النادي الإسباني مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، قادما من توتنهام الإنجليزي، عام 2013، في صفقة قياسية حينها. ويمتد عقده مع النادي الملكي لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وحصد مع النادي الإسباني على لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وبطولة دوري إسبانيا، وثلاث بطولات سوبر أوروبية، بالإضافة إلى كأس أبطال العالم للأندية ثلاث مرات.

وسجل بيل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى ركلة جزاء، في أربع مباريات نهائية في نسخ مختلفة من دوري أبطال أوروبا حسمها ريال مدريد لصالحه في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وكان اللاعب الويلزي كثير الإصابات منذ انتقاله إلى النادي الملكي، واضطرته الإصابة للغياب عن 79 مباراة بالدوري الأسباني في المواسم الأربع الماضية.

وشارك في 42 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، لكنه كان قد أثار استهجان المشجعين وواجه غضبهم في بعض المباريات.

وكان بيل على خلاف مع زيدان، إبان تدريبه للفريق في الفترة الأولى. وانتقد مدير أعماله جوناثان بارنيت عودة زيدان لتدريب النادي الملكي مرة أخرى في مارس/آذار الماضي، وقال إنها “أخبار سيئة”، لأن المدرب الفرنسي لم يرغب في العمل مع بيل وهما مختلفان بشأن أسلوب اللعب.

وأنهى بيل الموسم الماضي على مقاعد البدلاء، وسجل ريال مدريد أسوأ أداء وأسوأ نتيجة في الدوري الإسباني منذ 20 عاما، وتلقى 12 هزيمة وحقق 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق 19 نقطة خلف منافسه التقليدي برشلونة، الذي فاز بالدوري.

وعلى المستوى الأوروبي لم يحقق ريال مدريد شيئا وخرج من الدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

لكن بيل ظل أفضل الهدافين في ويلز برصيد 31 هدفا في 77 مباراة دولية.

صدام أثناء الاستعدادات

تم استبعاد بيل من أول مباراة خاضها ريال مدريد في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، وهزم فريقه أمام بايرن ميونيخ 3-1، في 21 يوليو/تموز.

وبعد المباراة قال زيدان: “نأمل أن يغادر (بيل) قريبا. سيكون هذا أفضل للجميع. نحن نعمل على انتقاله إلى فريق جديد”.

ورد جوناثان بارنيت وكيل غاريث بيل، على تصريحات زيدان، قائلا “زيدان عار، إنه لا يُظهر أي احترام للاعب قدم الكثير لريال مدريد”.

وشارك بيل ضمن البدلاء في المباراة التالية التي انتهت بفوز الريال على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق، ضمن بطولة “الكأس الدولية للأبطال” الودية، ورغم هذا أكد زيدان على أن موقفه من اللاعب “لم يتغير”.

كما بدأ مباراة أتلتيكو مدريد، الذي سحق الريال بسبعة أهداف مقابل ثلاثة فقط، على دكة البدلاء، وشارك في آخر 30 دقيقة من المباراة.-(BBC)