ريال مدريد ينتقد “الفار” وحكم الكلاسيكو لعدم احتساب ركلتي جزاء

مدريد – ندد ريال مدريد بالأداء التحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، لعدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز أو تقنية التحكيم بالفيديو “فار” ضربتي جزاء استحقها لاعب الملكي الفرنسي رافائيل فاران.

وذكر النادي في بيان على موقعه الإلكتروني عقب المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في معقل برشلونة “كامب نو” وانتهت بالتعادل السلبي: “اللاعب الفرنسي تعرض لتدخل عنيف من كليمو لينجليت وبعدها بدقيقتين قام إيفان راكيتيتش بجذبه من قميصه”.

📰 @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 18, 2019

وتابع: “كان رافائيل فاران محورا لأكثر لقطتين مثيرتين للجدل في الكلاسيكو بملعب كامب نو. اللاعب الفرنسي كان يستحق الحصول على ضربتي جزاء، لكن هيرنانديز هيرنانديز لم يحتسب أيا منهما”.

وأضاف: “في الدقيقة 17، تقدم المدريدي للعب ضربة ركنية وبعدها تعرض لتدخل عنيف من لينجليت في فخذه الأيمن داخل منطقة الجزاء لكن لا الحكم ولا الفار (حيث كان يوجد دي بورجوس بينجويتشيا) لاحظا أنها ركلة جزاء”.

وأنهى الريال البيان قائلا: “بعد دقيقتين وفي ضربة ركنية جديدة، جذب راكيتيتش المدافع من قميصه مما اسقطه داخل منطقة الجزاء. ولكن مرة أخرى، لم يقرر الحكم أو الفار احتساب ركلة جزاء”. (إفي)