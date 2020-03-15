ريال مدريد ينضم لحملة “إبق في منزلك” – فيديو

مدريد – نشر ريال مدريد فيديو عبر موقعه الإلكتروني ينضم به لحملة “ابق في منزلك” بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي التي أعلنتها الحكومة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو عدة لاعبين من فرق كرة القدم وكرة السلة مثل مارسيلو فييرا وكريم بنزيمة ورافائيل فاران يكررون عبارة “هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع. أنا باق قي المنزل”.

كما يتضمن الفيديو كلمة لقائد الفريق الأول لكرة القدم سرخيو راموس يقول فيها “كما كان يقول العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده. الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد. الأمر سهل للغاية..ابق في المنزل. مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد. أنا باق في المنزل”.– (إفي)