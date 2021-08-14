ريال مدريد ينفي شائعات تفكيره في الرحيل عن الليغا

مدريد – نفى ريال مدريد من خلال بيان صدر اليوم السبت ما نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) حول أن النادي المدريدي يدرس انفصاله عن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب الخلافات مع رئيسها، خابيير تيباس.

وفي البيان، أوضح النادي الذي يترأسه فلورنتينو بيريز، أنه “في مواجهة المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم، والتي تقول إن نادينا درس الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد ريال مدريد أن يوضح أنها معلومات خاطئة تماما، فضلا عن كونها سخيفة ومستحيلة ولا تسعى سوى إلى إحداث اضطرابات مجددا في الحياة اليومية لنادينا”.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن النادي الملكي درس إمكانية الرحيل عن الليجا، وأنه اختار مسابقة البريميير ليج ليكون وجهته، بعدما جمع معلومات أيضا عن الدوريين الإيطالي والألماني. – (إفي)