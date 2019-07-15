ريال مدريد يواصل استعداداته في “مونتريال” بمشاركة إيسكو

عمان – الغد – يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، تدريباته المكثفة في إطار استعداداته للموسم الجديد التي يجريها في مدينة “مونتريال” الكندية بمران في منشآت نادي مونتريال إيمباكت، وسط مشاركة إيسكو.

وخلال الجلسة المسائية، أجرى لاعبو “الملكي” تدريبات على الاستحواذ وتمرير الكرة، كما خاضوا مباراة مصغرة، وأنهوا استعدادهم بتمرينات لياقة بدنية، حيث كان أحدث المستجدات انضمام إيسكو للمران، الذي وصل إلى مونتريال بعد حصوله على تصريح بالبقاء في مدريد لبضعة أيام، من أجل حضور ميلاد طفله الثاني يوم الخميس الماضي.

كما وصل أمس الأحد إلى المدينة الكندية رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، ومازال المدرب زين الدين زيدان غائبا بعدما اضطر لمغادرة المعسكر بسبب وفاة شقيقه.