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ريال مدريد يواصل تكريس العقدة لبرشلونة ويتوج بطلا لسوبر السلة

منذ ساعتين

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مدن – حافظ ريال مدريد على لقبه كبطل لكأس السوبر الإسباني لكرة السلة إثر فوزه “بالتخصص” على غريمه التقليدي برشلونة في النهائي الأحد بنتيجة (72-67) بمدينة سانتا كروز دي تينيريفي، ليضيف اللقب السابع في تاريخه ويفض الشراكة مع البلاوجرانا.

وحافظ الفريق الملكي بهذا الانتصار على اللقب الذي حصده العام الماضي على حساب الغريم الكتالوني أيضا.

يذكر أنه من إجمالي الألقاب السبعة التي حصدها الريال في تاريخه بالبطولة، كان خمسة منها على حساب البرسا.

وانفرد الميرينجي بصدارة المتوجين باللقب برصيد 7 ألقاب، مبتعدا بفارق لقب وحيد عن البرسا.

وتأهل الريال للمباراة النهائية إثر فوزه في نصف النهائي على إيبروستار تينيريفي (92-79)، بينما تخطى البلاوجرانا عقبة تي دي سيستمس باسكونيا بصعوبة بنتيجة (72-68). (إفي)

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