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ريال مدريد يودع كأس اسبانيا بخسارة مذلة أمام ريال سوسييداد

منذ 52 دقيقة
سيرجيو راموس في صراع على الكرة مع لاعب سوسيداد -(أ ف ب)

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مدريد- خرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بخسارته المذلة على ملعبه سانتياغو برنابيو امام ريال سوسييداد 3-4 الخميس.
وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الاول سجله النروجي مارتن اوديغارد المعار من ريال مدريد بالذات، قبل ان يضيف السويدي الشاب الكسندر ايزاك هدفين سريعين (54 و56) وينهي ميكل مورينو مهرجان الاهداف لفريقه (69)، اما اهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الاوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو (59) ومواطنه رودريغو (81) وناتشو (90+3). -(أ ف ب)

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