مدري – أوقف نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، عملية انتقال النجم غاريث بايل الى صفوف فريق جيانغسو سونينغ الصيني، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من اللاعب الويلزي وكالة فرانس برس الأحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن موضوع إبرام صفقة مع النادي الصيني “انتهى”، بعدما أفادت التقارير مؤخرا عن إمكان انتقال بايل الى صفوفه لقاء مليون جنيه استرليني أسبوعيا.

في المقابل، أشارت صحيفة “ماركا” اليومية الإسبانية الى أن المقربين من المهاجم الدولي الويلزي، طلبوا من وكلائه البحث عن أندية في أوروبا قبل أن يعطي موافقته “بشكل قاطع لعرض جيانغسو سونينغ”.

واضافت ماركا أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما “لديه مهلة حتى 31 تموز/يوليو (تاريخ إقفال باب الانتقالات في الصين) للرد على الجانب الصيني، حيث توصل وكيله جوناثان بارنيت الى اتفاق مع إدارة النادي يوم الجمعة الماضي”.

وكان من المتوقع أن ينضم بايل الذي انضم إلى النادي الملكي صيف عام 2013، إلى فريق الدوري الصيني الممتاز في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليون جنيه استرليني (1,1 مليون دولار) في الأسبوع الواحد.

وشكل بايل عنوانا أساسيا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد الى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاما)، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا.

وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبايل، تطرقت تقارير صحافية ليل الجمعة السبت الى عروض صينية للاعب الذي انضم الى ريال عام 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار أميركي).

وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن بايل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية السبت الماضي، “لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك”.

أضاف “سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة”، معتبرا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

ولعب بايل الثلاثاء دورا في تجنب ريال هزيمة ثانية تواليا في كأس الأبطال، بعدما مهد الطريق أمامه للعودة وإدراك التعادل أمام أرسنال 2-2 ثم الفوز بركلات الترجيح في لقاء الفريقين في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند). وأكد زيدان بعد اللقاء أنه “سعيد” من أجل مشاركة بايل وهدفه، لكنه شدد على أنه “لم يتغير أي شيء” بالنسبة لوضعه.

ولعب جناح توتنهام الإنكليزي السابق نصف ساعة في المباراة الودية التي خسرها ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد 3-7 السبت، حيث دخل بديلا للبرازيلي مارسيلو.