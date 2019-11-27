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ريال مدريد يُحدد موقف هازارد من المشاركة في الكلاسيكو

منذ 47 دقيقة

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مدريد – كشفت الفحوصات التي خضع لها البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد الإسباني، معاناته من التهاب في الركبة اليمنى، لن يؤثر حال تعافيه منه طبقا للجدول الموضوع، على مشاركته في كلاسيكو الليغا يوم 18 كانون أول (ديسمبر) المقبل أمام برشلونة في ملعب (كامب نو)، والمؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة الثلاثاء عقب تعرضه لالتحام من جانب زميله بالمنتخب ولاعب باريس سان جيرمان، توماس مونييه، خلال الشوط الثاني من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، ليخرج من الملعب متألما.

وأشار بيان النادي الملكي إلى أن مدة غياب اللاعب البلجيكي قد تصل لعشرة أيام وبذلك سيكون مؤهلا لخوض الكلاسيكو.

وتأتي إصابة هازارد بعدما استعاد أفضل مستوياته بقميص الملكي، حيث كان قد ساهم في الهدف الأول للريال، والذي سجله الفرنسي كريم بنزيمة في اللقاء الذي انتهى بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (إفي)

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