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ريال مدريد يُعلن غياب مارسيلو عن مواجهة بيتيس للإصابة

منذ 45 دقيقة

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مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، استبعاد لاعبه البرازيلي مارسيلو من قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتعرضه لآلام في الظهر.

وذكر الريال في بيان أن مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة، حيث كان من المقرر أن يخوض مارسيلو مباراة اليوم أساسيا بعدما حل بديلا للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في مواجهة ريال سوسييداد بأولى مباريات الريال في الموسم والتي انتهت بالتعادل السلبي. (إفي)

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