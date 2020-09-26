ريال مدريد يُعلن غياب مارسيلو عن مواجهة بيتيس للإصابة

مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، استبعاد لاعبه البرازيلي مارسيلو من قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتعرضه لآلام في الظهر.

ℹ️ Marcelo, baja de última hora por molestias en la espalda. — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 26, 2020

وذكر الريال في بيان أن مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة، حيث كان من المقرر أن يخوض مارسيلو مباراة اليوم أساسيا بعدما حل بديلا للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في مواجهة ريال سوسييداد بأولى مباريات الريال في الموسم والتي انتهت بالتعادل السلبي. (إفي)