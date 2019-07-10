ريال مدريد يُعير “نجل” زيدان إلى سانتاندر

مدريد – أعار نادي ريال مدريد حارسه الشاب لوكا زيدان، نجل مدربه زين الدين زيدان الى نادي سانتاندر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، لمدة موسم واحد كما أعلن نادي العاصمة، الثلاثاء.

ويبلغ لوكا الحادية والعشرين، وحصل على تكوينه في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الى جانب شقيقه إنزو.

وبعد عودته لتدريب ريال مدريد في آذار (مارس) الماضي، منح زيدان الفرصة للوكا لكي يلعب أساسيا بين الخشبات الثلاث في المباراة ضد هويسكا على ملعب “سانتياغو برنابيو” والتي انتهت بفوز فريقه 3-2.

ويحرس عرين ريال مدريد حاليا البلجيكي تيبو كورتوا بالإضافة الى الكوستاريكي كيلور نافاس. (أ ف ب)