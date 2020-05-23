ريان جوسلينج يجسد شخصية رائد فضاء مجددا في فيلم مقتبس من رواية

لوس آنجليس– يجسد الممثل الأمريكي ريان جوسلينج شخصية رائد فضاء مجددا في فيلم جديد مقتبس من رواية للكاتب آندي وير مؤلف كتاب “The Martian” أو “المريخي” الذي قدمه المخرج ريدلي سكوت في السينما عام 2015 في فيلم قام ببطولته النجم مات ديمون.

وبحسب مجلة (فاريتي) فإنه حتى الآن لم تنشر الرواية التي سيقتبس منها الفيلم، إلا أن أحداثها اثارت اهتمام جوسلينج الذي سبق وقدم شخصية نيل ارمسترونج ، أول إنسان يمشي على القمر، في فيلم “First Man” عام 2018.

ويحمل مشروع الفيلم الذي لم يتم الإعلان عن الكثير من التفاصيل بشأنه اسم “Project Hail Mary” ويدور حول رائد فضاء عليه أن ينقذ كوكب الأرض بمفرده من سفينته الفضائية.

ومن المنتظر أن تنشر الرواية المقتبس منها الفيلم في ربيع 2021.(إفي)