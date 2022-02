ريان من قاع البئر.. الطفل الذي خطف أبصار العالم وحبس أنفاسه

رصد: سارة زايد- واصل رجال الإنقاذ من الخميس إلى الجمعة محاولة إنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوات بعد أن علق في بئر عميقة في قرية في شمال المغرب منذ ظهر الثلاثاء الماضي.

كما أعلنت وكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة أن عمليات الحفر لممر مواز للبئر الجاف الذي سقط فيه الصغير، وصلت إلى العمق المطلوب، لانتشال الطفل ريان.

وأضافت الوكالة أنه تم إرسال فريق طبي إلى مكان الحادث لإجراء الفحوصات الأولية وتدخلات الإنعاش للطفل بمجرد إنقاذه، بالإضافة إلى تجهيز طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدرك لنقل الطفل إلى مستشفى قريب.

الليلة الثالثة

سقط الطفل الصغير ريان بطريق الخطأ، الثلاثاء، في بئر جافة بعمق 32 متراً، ضيقة ويصعب الوصول إليها، حفرت بالقرب من مسكن العائلة في قرية ليست بعيدة عن باب برد، بإقليم شفشاون شمال البلاد.

وقال والد ريان أنه في لحظة من عدم الانتباه، سقط الصغير في البئر الذي كان يقوم بإصلاحه. وحينها لم يستطع النوم طرفة عين طوال الليل.

كما أضافت جدته لعزيزة لوكالة فرانس برس: ريان محبوب جداً هنا في القرية وليس فقط في المنزل. اشتقت إليه، لقد مرت ثلاث ليال.

من ناحية أخرى أكدت وكالة الأنباء المغربية أن فرق الإغاثة تمكنت من إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل ريان .

فكر رجال الإنقاذ في “توسيع قطر البئر لكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب طبيعة الأرض التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار، حسبما أوضح المتحدث باسم السلطة التنفيذية.

الحل الوحيد الذي يتمسك فرق الإنقاذ حالياً هو الحفر حول البئر لإنقاذ الطفل الذي أثارت حادثة سقوطه تعاطفاً وتضامناً هائلين على الشبكات الاجتماعية، ممن أطلقوا هاشتاغ #أنقذوا_ريان وهاشتاغ #ريان_المغربي.

اللهم شعور هذه الآية:

﴿ فرددناه إلى أمه كي تقرّ عينها ولا تحزن ﴾

#انقذوا_ريان — عبدالله الدوسري (@bo_nasser1121) February 4, 2022

Stay strong little champion and may Allah protect your life 🥺❤️🙏🏼 #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/hbhnkHsbBa — ﮼هــزار ﮼ (@drhzr0) February 3, 2022

Stay strong we are all with you RAYAN 💖#انقذوا_ريان pic.twitter.com/7HhIQ2RRMu — °WALAE°v🇲🇦 (@V7Walae) February 4, 2022

Rayan's condition this is horrifying ya allah imagine a 5 years old injured in this space for more 40h ya rab 🤲🏽 #أنقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/5NUbzlU3mE — 👸🏾 (@merh188) February 3, 2022

المصدر: Euronews

اقرأ المزيد: