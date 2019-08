ريبيري يصل إيطاليا للانضمام الى فيورنتينا

ميلانو – وصل الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري الى إيطاليا الأربعاء من أجل الانضمام الى فيورنتينا، بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحبا به “أهلا بالاسطورة”.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما وقع في وقت متأخر الثلاثاء عقد انضمامه الى فيورنتينا على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور الخميس، بعد أن يخضع للفحص الطبي، حيث حطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في المطار حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي قبل أن يخرج من المطار، حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة وباللغة الإيطالية بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا: “أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني (زميله السابق في بايرن ميونيخ الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني)، الذي قال لي بأنه ناد كبير وبأنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)”.

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنقضي بعدما أمضى 12 عاما مع النادي البافاري حيث فاز، من بين العديد من الالقاب، بالدوري الالماني 9 مرات وبالكأس المحلية 6 مرات ودوري ابطال اوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 91 مباراة دولية سجل 16 خلالها هدفا.

BREAKING: Franck Ribery has landed in Italy to complete his move to Fiorentina 🇮🇹 pic.twitter.com/NLaGAw2y01

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2019