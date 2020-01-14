“ريتشارد جويل”.. البطل عندما يتحول لضحية

إسراء الردايدة

عمان- كيف يتحول البطل لمتهم، وكيف يسهم الإعلام في تكوين صورة خاطئة في حال بنى خبره على معلومة غير موثقة، تأثير الإعلام والصحفي على تكوين الرأي العام، وما يمكن أن يفعله صحفي من أجل الوصول لحلمه وتحقيق الشهرة، وصولا للتحقيقات البوليسية وصورة البطل، كلها محور فيلم “ريتشارد جويل” للمخرج الثمانيني الأميركي كليت إيستوود.

الفيلم الذي نال ترشيحا للأوسكار 92 لأفضل ممثلة مساعدة هي كاثي بيتس، التي أعلن عنها أول من أمس، يشارك في بطولته أوليفيا وايلد، نينا أرياندا، سام روكويل، جون هام وبول والتر هوزر، وهو الفيلم رقم 41 لايستوود (89 عاما)، وأنتج 48 فيلما.

من وحي قصة حقيقية لحادثة وقعت في 1996 في أتلانتا، وهي تفجيرات سينتمينتال بارك، استند فيها ايستوود بمرافقة كاتب السيناريو بيلي راي لمقالة بعنوان “الكابوس الأميركي: حكاية ريتشارد جويل” للكاتبة ماري بويتير التي نشرتها مجلة فانيتي فير في العام 1997.

يقدم إيستوود بطلا تحول لمتهم، وهو من الأفلام التي يميل إليها دائما، بطل أميركي عادي، يحمل حلما، يدافع عن شعوره بالواجب ويحاسب عليه من قبل نظام يسيء معاملته.

شخصية ريتشارد جويل “الممثل بول هوزر” عامل أمن يكتشف قنبلة في حديثة أتلانتا في فترة انعقاد الألعاب الأولمبية فيها العام 1996 في الوقت المناسب، فيتدخل ويسهم في إنقاذ عشرات من الخسائر المحتملة. لكنه يتحول من بطل لمتهم بسبب دلالات وأخبار صحفية بنيت على مصدر غير مؤكد، معلومة تخطت الأصول والأخلاقيات الصحفية، لتحول حياة شخص بسيط مسالم إلى كابوس حقيقي.

فالمخرج الفائز بجائزة الأوسكار كلينت إيستوود على دراية بكيفية توجيه الاتهام إلى فرد وإدانته بناءً على الإدراك فقط، وبدلاً من استخدام أدلة وحقائق ملموسة داخل قاعة المحكمة، فمن الممكن أن تفتك بأي فرد أو أي شخص قريب.

الصورة التي قدم بها ايتسوود البطل جويل؛ بهجته الجنوبية، حياته البسطية، وشخصيته اللطيفة وتقيده وعشقه للأمن والشركة، حفزته لكتب القوانين وتفاصيلها، حياته التي يمضيها مع والدته بوبي، وكل شيء، أسهمت في تكوين صورة له.

ريتشارد بالحقيقة هو مجرد طفل وحيد لأمه، ولا أحد لهما في عالم بارد قاس، بحسب تصوير ايستوود، وفي المقابل تحضر شخصية المحامي واتسون براينت، ويلعب دوره الممثل سام روكوويل، بشخصية مختلفة، وهو محام يبحث عن فرصته، بعد أن أسس مكتبه الخاص، صديق مخلص لجويل، ذو ذكاء شديد وقدرة على الإقناع والحصول على استحقاقاته حتى النهاية وبمكر ودهاء أيضا.

فبرايانت لا يخشى من تهويش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، ويحاضر العميل الذي اتهم جويل وهو توم شو “جون هام”، بما يستطيع فعله وما لا يستطيع بغية حماية موكله.

والطريقة التي بنيت بها الاتهامات ضد جويل كانت ضعيفة وبدون دلائل ملموسة، بل شكوك أسهمت في تشويه صورته، وبات هدفا لهم في استجوابه، ظنا أنه زرع القنبلة التي انفجرت فعلا بعد 11 دقيقة من اكتشافها. وفي حين لم توجه له أي اتهامات فعلية، لكنه بات متهما رسميا وهدفا لأجهزة الإعلام التي سطلت الضوء عليه وعلى حياته الشخصية وحاكمته، مشوهة صورته حتى ثبتت براءته.

الإعلام اللامسؤول

يلفت فيلم ايستوود الأنظار إلى خطورة المحاكمات التي تتم عبر وسائل الإعلام، خاصة بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تلعب اليوم دورا بارزا في نشر الكثير من الأخبار الكاذبة والإشاعات، بسبب ميل الكثيرين من مستخدميها إلى النشر السريع بدون أي تدقيق. ولكن ما أثار الكثيرين خاصة العاملين في الصحافة، وبوجه خاص صحيفة “جورنال كونستيتيوشن”، أن الفيلم يصور المراسلة الصحفية لهذه الجريدة “كاثي سكراغس” لعبت دورها الممثلة أوليفيا وايلد وهي شخصية حقيقية، تعرض جسدها على أحد ضباط مكتب المباحث الفيدرالية، مقابل أن يكشف لها عن اسم الشخص المشتبه فيه.

الممثلة التي اشتهرت بأدوراها الجريئة، قدمت نموذجا للصحفيين الذين يفعلون أي شيء للحصول على المعلومة، أو لتقديم مادة صحفية مثيرة تكفل لها الصعود وسط أقرانها من الرجال الذين يتحكمون في “غرفة الأخبار”، وهي تقايض المعلومة بشكل واضح وبلغة مكشوفة تماما في الفيلم.

كاثي بيتس

بوبي الأم لريتشارد جويل قدمت أداء مذهلا عاطفيا، للأم التي تختبر الشعور بالظلم وانتهاك خصوصياتها وتحطيم نفسية صغيرها الوحيد، وهي تقف عاجزة عن حمايته، لتلقي خطابا عن روعته أمام الكثيرين طلبا لوضع حد لمعاناتهم التي بنيت على شكوك غير منطقية، وفعلت ما ستفعله أي أم لصغيرها.

بناء شخصية جويل

كقصة خلفية، يبدأ “ريتشارد جواي” ببضعة مشاهد تؤلف جوانب شخصية، والتي من شأنها أن تساعده وتلحق به الضرر. كموظف يحلم دوما بالعمل في مكتب موظف في الثمانينات، وهو ما يجعل أداءه مذهلا بشكل رائع، بسبب مثاليته، وتتجمع كل الظروف معا ضده.

فجميع المشاهد في البداية تدور الأحداث فيها ببطء تكشف حسن نوايا جويل، بساطته، هدوءه المبالغ فيه وانصياعه لكل الأوامر والطلبات التي توجه له، ما يجعله مريبا، وتتغير بشكل كبير في النهاية حين خرج عن طوره ويقف مناضلا لأجل نفسه مستنكرا كل الاتهامات التي وجهت له، بعد أن تحلى بشجاعة بالغة ليكسر كل شيء، ويتنفض ضد شعوره بالظلم الرهيب.

وهو المشهد نفسه الذي جعل فيه كلينت ايستوود ريتشارد جويل وأداءه رائعين، ليخبرنا كيف يصنع فيلما جميلا جدا.