“ريجس” تفتتح مركزي أعمال في عمّان

عمان- أعلنت شركة “ريجس”؛ المقدم العالمي لحلول الأعمال والمكاتب الافتراضية، عن افتتاح مركزي أعمال جديدين في عمّان؛ وبذلك ترفع الشركة أعداد مراكزها المتطورة إلى خمسة مراكز.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز حضورها في المملكة لتلبية مختلف متطلبات عملائها ومواكبة الطلب المتنامي على مساحات العمل المرن.

ويقع أحدث مراكز الشركة، الذي تم افتتاحه في الأول من شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي، في مبنى بوابة عمان شارع الملكة زين الشرف ويطل على الدوار السابع؛ ويوفر 31 مكتبا عصريا مزودا بتقنيات الضوء العصرية وقاعات اجتماعات للتأجير، بالإضافة إلى 79 مساحة عمل وقاعة مؤتمرات. ويعد مبنى بوابة عمان موقعاً رئيسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، ويوفر هذا الموقع الاستراتيجي سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام ومحطات التعبئة والمقاهي والبنوك والفنادق ومناطق التسوق.

ومن المقرر افتتاح مركز الأعمال الثاني في الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل في برج أرمادا في وادي صقرة، شارع عرار. يقع هذا المبنى الفريد من نوعه في وسط المدينة على حافة منطقة السفارات، وهو محاط بالمؤسسات الأكاديمية ومقار الشركات الدولية. ويمتد هذا المركز على مساحة طابقين، مما يمكن المهنيين من الوصول إلى 40 مكتبا خاصا وقاعات اجتماعات قابلة للحجز وصالات مشتركة تضم 129 مساحة عمل.

وقالت كاترينا مانو، نائب الرئيس الإقليمي لدى “ريجس”: “نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا من مراكز الأعمال التي تضم أرقى الخدمات العصرية بالكامل في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في خضم افتتاح هذين المرفقين الجديدين في عمّان. وستساعد المراكز الجديدة على تلبية الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة؛ حيث يدرك المزيد من الشركات فوائد المرونة والسرعة واختيار الموقع لموظفيها”.