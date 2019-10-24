“ريجس Regus” تستضيف حدثاً للإحتفاء بافتتاح أحدث مراكز أعمالها في عمًان

عمان-الغد- أعلنت شركة ريجس، المقدم العالمي لحلول الأعمال والمكاتب الافتراضية، عن افتتاح أحدث مركز أعمالها في عمّان؛ وذلك خلال حفل نظمته بحضور عدد رجال الأعمال والاقتصاد في المملكة.

ويقع مركز الأعمال الخامس، الذي تم افتتاحه بشكل رسمي في عمًان، في برج أرمادا في وادي صقرة، شارع عرار؛ إذ يتوسط هذا المبنى الفريد من نوعه في المدينة على حافة منطقة السفارات، محاط بالمؤسسات الأكاديمية ومقار الشركات الدولية. ويمتد هذا المركز على مساحة طابقين، مما يمكن المهنيين الوصول إلى 40 مكتبًا خاصاً وقاعات اجتماعات قابلة للحجز وصالات مشتركة تضم 129 مساحة عمل.

وللإحتفاء بالافتتاح الجديد، استضافت شركة Regus فعالية خاصة يوم الثلاثاء في مركز ريجس في العبدلي بوليفارد بالعاصمة الأدرنية عمًان حضره عملاء الشركة ونخبة من مجتمع الأعمال والاقتصاد وصناع القرار.

وقالت نائب الرئيس الإقليمي لدى ريجس كاترينا مانو: ” نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا من مراكز الأعمال التي تضم أرقى الخدمات العصرية بالكامل في المملكة الأردنية، تماشياً مع رؤيتنا الهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد على مكاتبنا المرنة وخدماتنا النوعية، حيث يدرك المزيد من الشركات فوائد المرونة والسرعة واختيار الموقع لموظفيها. ويعد هذا الحدث التي عقدناه فرصة عظيمة لنا ولشركائنا لتبادل وجهات النظر والآراء حول ما تبحث عنه شركات اليوم على صعيد مساحات العمل.”

ويشكل هذا المركز الحل الأمثل ليس للعاملين المحليين فحسب، بل للشركات الأجنبية التي ترغب في في دخول السوق الأردنية دون الالتزام بعقود الإيجار طويلة الأجل التقليدية. وتم تجهيز كل بيئة عمل بمفروشات أنيقة وخدمة واي فايWifi عالي السرعة ، فضلاً عن الدعم الإداري وخدمات تلقي المكالمات.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس ” لقد قطعت المملكة الهاشمية خطوات كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب ودعم رواد الأعمال المحليين والشركات الناشئة ، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي للمملكة من العام الماضي ليصل إلى 2.13 % في 2019-2020 ، وفقاً لتوقعات فيتش”.

وبصفتها أكبر مزود مساحة عمل دولية في الأردن، تهدف ريجس إلى دعم الشركات الجديدة التي تتطلع إلى استئجار مساحات مكتبية فعلية. يمكن ترقية كل مكتب خاص لإضافة المزيد من المكاتب أو نقلها، في حين يمكن أيضًا استئجار مكاتب مؤقتة لتغطية مدة المشروع.