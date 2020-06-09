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“ريد بول” تضخ 100 مليون يورو إلى خزائن لايبزيغ

منذ ساعة واحدة

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برلين – قررت شركة مشروبات الطاقة (ريد بول) زيادة حجم مساهماتها في نادي لايبزيغ الألماني بـ100 مليون يورو، وفقا لتقرير العام المالي 2019/2020.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ مالي كان قد منح للنادي إلى مساهمة في رأس المال، بحسب المدير الإداري للمؤسسة أوليفر مينتسلاف، الذي اعتبر هذه العملية شائعة في عالم الأعمال.

وقال مينتسلاف: “كل من تابع هذه العملية المعقدة سيرى أن هذه الخطوة لا تتضمن أي شيء غريب أو خارج عن المألوف، بل معاملة تتم بشكل معتاد في السوق”، في تصريحات أوردتها مجلة (كيكر) الألمانية.

وأعلن عن هذا التمويل لنادي لايبزيج بعد نشر تقرير العام المالي في 29 أبريل/نيسان الماضي. (إفي)

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