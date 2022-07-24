“ريد بُل كار بارك درِفت” تعود إلى الأردن

ستكون المملكة على موعد متجدد مع بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت” يوم الجمعة 19 أغسطس في ساحة أرض المعارض في عمّان. وستعود المحركات لتَهْدُر على مسارات الدرِفت تزامناً مع تصاعد دخان الإطارات وارتفاع مستوى الحماسة في أروع منافسات رياضات السيارات وأكثرها تشويقاً.

وسيضع محترفو الدرِفت في الأردن وهواة هذه الرياضة ذات الشعبية المتزايدة، مهاراتهم قيد الاختبار في التصفيات المحلية لبطولة “ريد بُل كار بارك درِفت”، وهم يتطلعون إلى تحقيق هدف وحيد: الفوز بلقب “ملك الدرِفت” وحجز بطاقة التأهل لتمثيل الأردن والتنافس مع الأبطال الفائزين في تصفيات بلدانهم في النهائي العالمي للبطولة في جدّة.

وليس الأردن غريباً عن البطولة، إذ ستكون هذه النسخة الحادية عشرة من “ريد بُل كار بارك درِفت” في المملكة. وكانت المنافسات المحلية للعام 2021 انتهت بفوز عبدالله أبو حسين الذي أبهر الحكّام في البطولة الوطنية، قبل أن يحظى كذلك بإعجاب اللجنة التحكيمية في النهائيات العالمية، والتي منحته رصيداً مهماً من النقاط خوّله احتلال المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن موقع الصدارة.

وستضع “ريد بُل كار بارك درِفت” المتسابقين قيد الاختبار على الصعيدين الجسدي والذهني حين سيواجهون العوائق والتحديات الصعبة على المسار وسيحاولون تخطيها بأفضل طريقة ممكنة. وستعمل لجنة تحكيمية مؤلفة من يوسف باسيل وجان بيير وأنس بشتو بالفصل في نتائج المتنافسين بناء على معايير فنية محددة، قبل منحهم النقاط التي ستخولهم المنافسة على اللقب.

وتعود “ريد بُل كار بارك درِفت” هذه السنة لتقام وسط الجمهور على أرض ساحة المعارض يوم 19 أغسطس ابتداءً من الساعة 8 مساءً، ويبلغ سعر تذكرة الحضور 7 دنانير، ويمكن شراء التذاكر من خلال www.sajilni.com.

وسيقام الحدث بحضور بطل الدرِفت والراليات السائق اللبناني عبدو فغالي، وبالشراكة مع شركة زين للاتصالات، إم جي موتورز الأردن، البنك الأهلي، الملكية الأردنية للطيران، إنجوت بروكرز، راديو هلا – راديو بلِس، قناة رؤيا الفضائية، الأردنية لرياضة للسيارات ودنلوب للإطارات.