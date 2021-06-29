“ريد بُل كار بارك درِفت” تعود إلى الأردن

عمان – الغد – ستكون بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت” على الموعد مجدداً على أرض المملكة الأردنية وذلك يوم الجمعة 2 يوليو. ومع عودة النشاطات المحلية والدولية إلى الحلبات والطرقات المخصصة لها.

وستعود المحركات لتهدُر في ساحات الدرِفت مع تصاعد دخان الإطارات من جديد تزامناً مع ارتفاع مستوى الحماسة في أروع منافسات رياضات السيارات وأكثرها تشويقاً، وسيضع محترفو وهواة الدرِفت في الأردن مهاراتهم قيد الاختبار في التصفيات المحلية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت وذلك للفوز بلقب “ملك الدريفت” وفرصة تمثيل الأمة ضد أفضل دريفت في نهائي بطولة العالم في القاهرة.

ستكون هذه النسخة العاشرة من ريد بُل كار بارك درِفت في الأردن. أقيمت النسخة الأخيرة في عام 2019 وفاز بها أنس الحلو الذي أصبح أصغر سائق دريفت يفوز بالحدث وأحد أصغر المتسابقين الذين يفوزون بالبطولة العالمية عن عمر 19 عامًا فقط.

ستختبر ريد بُل كار بارك درِفت المتسابقين عقليًا وجسديًا حيث سيتعاملون مع العقبات الصعبة. وسيكون على السائقين إثارة إعجاب لجنة من انس بشتو، ليث الشريف، جون بيير نصر الله، و يوسف بسيل حكام وتحقيق أعلى النقاط للفوز.

تماشياً مع التوجيهات الحكومية ، سيتم إجراء الفعالية خلف أبواب مغلقة وسيتم اتخاذ جميع احتياطات السلامة للأطقم والسائقين المشاركين. وسيتم بث الحدث على الهواء مباشرة على قناة Roya TV و Red Bull Motorsports على فيسبوك.

سيقام الحدث بحضور بطل الدريفت والرالي اللبناني عبده فغالي، وبالشراكة مع شركة زين للاتصالات، نيسان الأردن ، راديو هلا – راديو بليس ، تلفزيون رؤيا ، الأردن للسيارات ، دنلوب تايرز.