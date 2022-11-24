ريشارليسون يقود البرازيل لهزيمة صربيا بـ”هدف أكروباتي”

لوسيل (قطر)- استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملته في بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” ،بفوز مستحق على نظيره الصربي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وسجل هدفي البرازيل ريتشارليسون عند الدقيقة 62 ليعود ويسجل هدفه الثاني في اللقاء من ضربة مقصية أكروباتية.

وبهذا الفوز، يتصدر البرازيل المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سويسرا، فيما يقبع المنتخب الصربي بقاع الجدول بدون نقاط. (د ب أ)