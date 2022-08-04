ريشة الحراحشة تحول الخميرة وزيت الثوم لمفردات فنية مائية

أحمد التميمي

إربد – انطلقت في إربد ورشة خاصة لفن الرسم على الماء، التي قدمتها الفنانة مريم الحراحشة في مقر اتحاد القيصر للآداب والفنون وتستمر لمدة خمسة أيام ضمن احتفالات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي، وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية وبحضور عدد من المهتمين بهذا الفن من مختلف الأعمار ومن الجنسين.

وقال رئيس اتحاد القيصر رائد العمري “إننا في اتحاد القيصر للآداب والفنون نسعى لاستقطاب كل ما هو مفيد ويدعم الشباب ويعزز من ثقافتهم، ومنها تأتي هذه الورشة التي تقدمها الفنانة الحراحشة، التي تعد المدربة الوحيدة في هذا المجال محليا؛ حيث استفادت من تخصصها كجيولوجية في التعامل مع عناصر الطبيعة من حولها، لتنتج ألوانها الخاصة بهذا الفن الذي يعد من الفنون والزخارف الإسلامية وأيضا من التراث التركي، وإننا في اتحاد القيصر للآداب والفنون سنبقى متواصلين مع جميع الأدباء والفنانين والمبدعين لتقديم مثل هذه الورش الفنية والأدبية والثقافية بشكل عام”.

وبدورها، أشادت الفنانة مريم الحراحشة بجهود اتحاد القيصر الذي فتح أبواب مقره لها لإعطاء هذه الورشة التي تأتي ضمن فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي، وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية.

وقالت “إن هذا الفن سهل ممتنع يحتاج للمهارة والحب، وهو من الفنون المعروفة قديما، وخاصة في تركيا، الذين يعدونه من تراثهم ويعتمد على استخدام مواد طبيعة تماما من حولنا، ويعتمد على تخمير مادة (الكثيرة) في الماء ليوم على الأقل، ومن ثم يعتمد على زيت مرارة الثور، أما الألوان فأقوم بتصنيعها يدويا والإعداد لها قبل يوم من استخدامها، وجميعها من مواد طبيعية حتى في فرشاة الرسم من شعر الخيل والأغصان الطبيعية”.

وأشارت إلى أنها تعلمت على أيدي خبراء وفنانين أتراك مختصين في هذا المجال، واستفادت من تخصصها كجيولوجية في متابعة العديد من كورسات وفيديوهات تصنيع الألوان من مواد طبيعية وتركيزها، وكيفية التعامل معها انتهاء بطباعتها على الورق أو القماش، وإنني أتوقع أن تعم الفائدة على جميع المتدربين بعد انتهاء هذه الورشة”.

الفنان إدريس الجراح، قال “سعيد أنني أرى وأتابع هذه الورشة مع زميلتي المدربة والفنانة مريم وأن نتبادل الخبرات في حاضنة كاتحاد القيصر للآداب والفنون، الذي لم يتوانَ عن الدعم لكل الفنانين والمبدعين”.

المتدربة سلاف الصبح، قالت “جئت وكلي لهفة لحضور هذه الورشة وسعيدة بأنها تعقد في إربد لأول مرة، وأشكر اتحاد القيصر والفنانة مريم الحراحشة لهذا العطاء المستمر، وإنني عندما أكملت اليوم الأول للورشة اكتسبت العديد من المهارات التي لم أمارسها من قبل في حياتي رغم أنني أرسم عادة”.

مديرة العلاقات العامة في اتحاد القيصر للآداب والفنون الفنانة خديجة أبو الهيجاء، قالت “هجرت الفن منذ أكثر من عقدين، ومسرورة أنني اليوم عدت وكانت عودتي بممارسة فن جديد لم نتعلمه في جامعاتنا.. فشكرا للفنانة الحراحشة وشكرا لاتحاد القيصر دار الإبداع”.