ريشة الكوفحي تمزج تشكيلات حروفية بفضاءات لونية

أحمد التميمي



إربد- افتتح في آرت جاليري توداي، معرض الفنان خليل الكوفحي، برعاية الدكتورة انصاف الربضي، ويحمل عنوان “تشكيلات حروفية من قصائد أردنية”.

ويأتي المعرض ضمن احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022، ويشتمل المعرض على عشرات اللوحات بأحجام مختلفة، وبألوان الاكريلك على كرتون وكانفس، وهي تجريبات تمزج بين النص والكلمة والحرف واللون، وفي تجريبات الكوفحي بناءات فنية متعددة تقارب بين موسيقا الحرف والكلمة وتناغم اللون وتماهي الفضاء، فهو خطاط يعرف مسيرة الحرف العربي وتشكيلاته ويعرف كيف يوظف النص والكلمة في السطح التصويري.

ويستند الفنان الكوفحي الى قصائد مستوحاة من نصوص الشعراء الأردنيين، مصطفى وهبي التل ونايف أبوعبيدة وإبراهيم الكوفحي وتيسر السبول وحيدر محمود وحبيب الزيودي ومحمد جمال عمرو وغيرهم، وهي نصوص تؤشر أيضا على مواضيع منها الحب والمكان وذاكرة المكان والشغف والوطنية.

وتعد تجربة الكوفحي أول تجربة بالاستناد الى نصوص شعرية لشعراء أردنيين، وهي رؤية فنية بتفكيك النص وإعادة تشكيله بفضاءات لونية ومنحه طاقة تعبيرية مختلفة وموحية، وهو من الفنانين الباحثين في مجال الحروفية وتطويعها في فضاء اللون.

والكوفحي حاصل على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية، صدر له “فن الخط العربي والتصميم 2002″ و”مهارات في الفنون التشكيلية” و”الحروفية في التصوير المعاصر في الأردن 2015″، و”مبادئ تصميم ورسم الصور الشخصية (البورتريه)”.

والكوفحي رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية التي تنظم ملتقيات عدة؛ حيث نظمت مؤخرا سمبوزيوم إربد الدولي للفنون التشكيلية، ولها أيضا سمبوزيوم: النهر والليمون، وموعد مع البحر والرواد الدولي.