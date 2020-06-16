ريشة وألوان التشكيلية العطاونة تزين شوارع مادبا بجداريات توعوية

أحمد الشوابكة

مادبا- نفذت الفنانة التشكيلية تغريد موسى العطاونة مبادرة “إلهام” بتزيين الجداريات برسومات في مناطق عدة بمدينة مادبا، والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في توعية المجتمع للوقاية من وباء جائحة “كورونا”.

مبادرة “إلهام” نفذت بدعم ومؤازرة ملتقى مادبا الثقافي ومديرية ثقافة مادبا؛ حيث يتم رسم جداريات على جدران طرق عدة في مدينة مادبا، وفق ما ذكرت العطاونة.

وتقول، إن فكرة مبادرة “إلهام” جاءت تلبية لحاجة إنسانية واجتماعية عاجلة تتعلق بتوعية المجتمع من مخاطر فيروس “كورونا”، وكيفية الوقاية منه، موضحة أن هذه المجموعة من الرسومات المنفذة على الجداريات تعمل على نشر حلقات للوعي الجمالي والثقافي والتشكيلي مصحوبا بطيف الإبداع الجمالي الذي يغرس مفاهيم رقي للمجتمع المادبي التواق للفن التشكيلي بمختلف مدارسه.

وأشارت العطاونة إلى أن ما تقوم به من إبداع فني يعد آلية ضرورية ومهمة، لعكس أحلام المجتمع الكبيرة، وقالت “إن موضوعا مثل التوعية والوقاية أمر كفيل بتوفير إلهام فني قوي للرسام، لأنه حدث مهم، ويحتاج إلى تسليط الضوء عليه من أجل التوعية والوقاية من هذا الفيروس المعدي الخطير، وبات أمرا ضروريا وملحا، وهذا ما أهدف إليه”.

وقالت لـ”الغد”: “إن الجداريات تجسد الفكرة الجوهرية لمعنى الفن، وإن الفن التشكيلي لم يكن يوما شأنا نخبويا، بل إن مساهمة الفنون في تنمية المجتمع ودعم خياراته في التنمية والرفاهية والوقاية، ظلت متوفرة منذ عقود”، مؤكدة أن الفنانين هم ليسوا مجرد رسامين، وإنما لديهم مشاعر متوهجة تتفاعل مع قضايا المجتمع، وإن المبادرة هي جزء من رسالة الفن.

وأضافت، أن المشروع عبارة عن تزيين وتغيير الحوائط الميتة وإحيائها من جديد بمنظر جمالي من الناحية الاجتماعية والفنية والتوعوية، وتهديه إلى روح ابنتها الراحلة.

ومن جانبه، يؤكد مدير ثقافة مادبا المخرج المسرحي فراس المصري، أن الفن يحاول في هذا السياق أن يقدم خدماته الجمالية من أجل التوعية والوقاية ومحاربة تفشي فيروس “كورونا”.

وأضاف المصري أن دور الشباب في بناء المشهد الثقافي، يؤكد أن هناك نهضة فكرية بعيدا عن انكشاف الغيوم العاطفية الحماسية العشوائية غير المدروسة، والتي لم يخطط لها سليما.

وعرف الشباب بأنهم عبارة عن فكر وعطاء ولا تحده الفئة العمرية، معتبرا أن الشباب الذين يمتلكون الإبداع كسروا نظرية الحاجة، وتأكيدهم المستمر والملح لتقديم ما في جعبتهم من إبداعات يجعل لهم مكانة في انتمائهم لتقديم صورة مشرقة لوطنهم في المحافل كافة.

ويضيف أن هذا المشروع جزء من مهام مديرية ثقافة مادبا بإطلاق العنان الإبداعي، واحتوائه بطرق سليمة، مشيرا إلى أن محافظة مادبا مليئة بالطاقات الإبداعية، وإن هناك مشاريع تقيمها المديرية مع الهيئات والروابط الثقافية في المحافظة، لتكريس حقوق الموهوبين وإبرازها للملأ، وفق رؤى منهجية معتمدة على الأنشطة، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة من الشباب متحمسون لتسويق أنفسهم لتوظيف الفنون في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس ملتقى مادبا الثقافي الدكتور ماجد الرضاونة إلى أن فكرة المبادرة هي توظيف الفن التشكيلي لخدمة الإبداع الشبابي في شتى المجالات، وبخاصة المعنية بالثقافة ونشرها إلى المجتمع كحالة توعوية، مبينا أن مادبا ولادة للمبدعين الذين أسهموا في إثراء حياة المجتمع، وتتمثل في إقامة مشاريع هادفة تبرز المكنون الإبداعي لديهم للعامة.

وأوضح الرضاونة أن التواصل الاجتماعي هو الداعم الرئيسي لأنشطة الملتقى، وهناك خطط وبرامج لإقامة مشاريع تلامس الواقع الذي من شأنه رفع سوية المبدع في المجالات كافة، وخاصة الثقافة المجتمعية.

وأكد أن مشروع المبادرة خلق حافز الاكتشاف الإبداعي لدى العديد من الموهوبين في مادبا، ومنهم الفنانة التشكيلية التي سارعت للمشاركة وإنجاح الفكرة.

وأضاف أن مساهمة الفن في العمل الاجتماعي التوعوي في مادبا أضحى مألوفا، والسبب أن المبادرات ليست تقليدية ومتكررة، بل هي نتاج فكري معبأة وغزيرة بالعلم والمعرفة التي تنساق مع الحدث التوعوي، وبأسلوب مقبول لدى المتلقي أو المشاهد لجداريات المبادرة.

ومن الجدير ذكره أن التشكيلية العطاونة حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، تعشق الرسم منذ الصغر، ولها العديد من المعارض داخل مادبا، وتدعو إلى تنشيط الحركة التشكيلية في مادبا من خلال إقامة المعارض التشكيلية، وخصوصا لوجود جاليريات في مختلف مناطق مادبا.