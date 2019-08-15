ريفالدو: انتقال نيمار إلى ريال مدريد لن يكون خيانة

مدريد – أكد البرازيلي ريفالدو، المهاجم السابق لبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا، أنه لا يرى “خيانة” في انتقال محتمل لمواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف ريال مدريد.

وقال بطل العالم مع البرازيل في عام 2002: “إذا انتقل لريال مدريد لن أنظر للأمر على أنه خيانة بعدما رحل عن برشلونة من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان والآن إلى مدريد”.

وأوضح: “هذا ليس رحيل مباشر عن فريقك لتعزيز صفوف العدو الأزلي، هذه ليست خيانة بالنسبة لي”.

Barcelona hero Rivaldo drops verdict on Neymar joining arch-rivals Real Madrid from PSG https://t.co/HnRUf6rOck #FOOTBALL pic.twitter.com/AGX4MtT9qW — Footy News Media ⚽️ (@FootyNewsMedia) August 14, 2019

وعلى الرغم من ذلك، أقر بأنه يفضل انتقال نجم السيلساو لبرشلونة، مضيفا: “أعول على حصوله على فرصة للعودة إلى مكان شعر بالسعادة بين جدرانه حيث يعرف غالبية زملائه، بالتأكيد سيكون هذا أمرا رائعا بالنسبة إليه، لكن هذا سيتوقف على عرض برشلونة”.

وأبرز ريفالدو أن: “بي إس جي لن يقبل بعرض سيء من برشلونة من أجل نيمار فقط لأن نيمار يريد الذهاب إلى هناك، هم لا يريدون خسارة المال وبالتأكيد لن يرضوا سوى بعرض أفضل”.

ومع ذلك، اعتبر اللاعب السابق أن نيمار قد يجد أيضا فرصة جيدة في ريال مدريد، مضيفا: “الواقع هو أن أكبر ناديين يريدان ضمه وهذا سيجعله أكثر تشوقا للرحيل عن بي إس جي”.

وفي حالة انتقال نيمار لريال مدريد في النهاية، يقول البعض أن هذا الأمر قد يمثل خطرا على وضع مواطنه فينيسيوس جونيور، إلا أن ريفالدو لا يرى الأمر على هذا النحو، وقال: “أي لاعب في عمره سيسعده التعلم من نيمار والبلجيكي إيدن هازارد”.

🗣️ Rivaldo: “Si Neymar ficha por el Madrid no sería una traición”https://t.co/PmzhbDOE9v — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 14, 2019

وعن الموسم الجديد الذي سيبدأ في إسبانيا يوم الجمعة المقبل، أشار إلى أن البرسا عليه “التركيز على التشامبيونزليج”، لكنه استطرد قائلا: “هذا لا يعني أن عليهم التخلي عن الكفاح من أجل الليجا وإهدائها إلى خصومهم، بل أعني أن إرنستو فالفيردي يجب أن يمنح مزيد من الفرص للشباب والبدلاء في بعض مباريات الدوري والتركيز بشكل أكبر على الفوز بالتشامبيونز”.

واضاف: “لا أعتقد أن خسارة الليجا ستكون كارثة لأن برشلونة هيمن عليها خلال السنوات الأخيرة، لكنه أخطأ في لحظات غير متوقعة في التشامبيونز ليج والآن عليه الاستعداد لعدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى”.

وفي المقابل، اعتبر أن أتلتيكو مدريد هو الذي سيتعين عليه تقديم شيء مختلف هذا الموسم، معتبرا أنه في خضم “تركيز برشلونة على التشامبيونز” وريال مدريد على “إعادة بناء نفسه”، قد تسنح الفرصة لفريق دييجو سيميوني “لتحقيق المفاجأة والفوز بالليغا”، معتبرا أن (الروخي بلانكوس) لا يقل مستوى عن البرسا والريال. (إفي)