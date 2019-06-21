ريفالدو: برشلونة قادر على تحقيق ثلاثية أخرى مع نيمار

برشلونة (إسبانيا) – قال اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو إن برشلونة يجب عليه بذل مجهود للتعاقد مع نيمار مشيرا إلى أنه حال عودة الأخير للنادي فإن البرسا “قد يتوج بثلاثية أخرى”.

وقال ريفالدو في تصريحات لدار مراهنات (يتفير) إنه مع بداية سوق الانتقالات الصيفي فإن التهكنات بخصوص الصفقات الجديدة تكون حاضرة دائما.

وصرح اللاعب “يمكن لبرشلونة بكل تأكيد تحقيق ثلاثية أخرى مع نيمار. أعتقد أن رحيله كان خاطئا. هو لا يقول هذا، لكن العالم بأكمله يعرف أن رحيله كان خاطئا”.

واعتبر ريفالدو إن رفض مشجي برشلونة لعودة اللاعب المحتملة أمر طبيعي لكنه اعتبر أنه إن حدث وعاد “فبمجرد أن يلعب مع ميسي وسواريز ويصنع مراوغاته ويسجل أهدافه، فسيغير الجمهور رأيه”.

وأشار ريفالدو إلى أن هذا الأمر سينهي تماما فرصة تعاقد ريال مدريد مع نيمار في المستقبل.

وأضاف اللاعب “أفضل أن يذهب لبرشلونة وليس ريال مدريد لو رحل عن باريس سان جيرمان، وهذا لأن نيمار في ريال مدريد لن يكون جيدا كما هو في برشلونة”. – (إفي)