مدريد – قال البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1999، بأنه سيكون من الرائع بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلعب نيمار إلى جانبه في يوفنتوس الايطالي.

وقال النجم البرازيلي لدار مراهنات (Betfair) التي يعمل سفيرا لها: “لا يمكنني إلا أن أتخيل كيف يمكن أن يجتمعا من أجل تقديم أداء رائع، وكيف يمكن أن يساعد نيمار في تحمل المسؤوليات في يوفنتوس، الذي لديه الآن نجم واحد فقط. ستكون صفقة مفيدة للاعبين وللنادي بالطبع”.

Rivaldo gives verdict on Neymar joining Cristiano Ronaldo at Juventus instead of Barcelona https://t.co/zydP4UD0wn #FOOTBALL pic.twitter.com/sLnTBKdkED — Footy News Media ⚽️ (@FootyNewsMedia) August 21, 2019

وأكد ريفالدو (47 عاما) مجددا أن أفضل شيء بالنسبة لنيمار هو مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي في أسرع وقت ممكن، لأنه: “بعد كل ما حدث، سيكون من الصعب البقاء”.

وتابع بطل العالم مع البرازيل في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان: “من الصعب دائما أن تهينك الجماهير أو أن توجه السباب لك”، حيث يعتقد الدولي السابق أن نيمار لديه الكثير من الشخصية والخبرة لتغيير هذا الوضع، والبقاء تحت قيادة الألماني توماس توخيل، قائلاً: “لديه الكثير من الشخصية للتعامل مع الوضع إذا لزم الأمر وإثبات أنه لاعب عظيم، ويستحق الكثير”.

ويرى لاعب البلاوجرانا السابق أن ما شاهده في مباراة برشلونة الأولى في الموسم الحالي، والتي خسرها بهدف نظيف أمام أثلتيك بيلباو، يدل على أن النادي الكتالوني يحتاج إلى مهاجم باريس سان جيرمان.

وفيما يتعلق بانتقال مواطنه فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، لم يخف ريفالدو أنه يشعر بخيبة أمل إلى حد ما، مضيفاً: “لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتمكن من حجز مكانا أساسيا له في تشكيل برشلونة، لكن ربما لم يعد لديه المزيد من الثقة، ربما كان غير سعيد وقرر الذهاب إلى ناد آخر للبحث عن كرة القدم التي قدمها في ليفربول”.

واختتم: “ليس من السهل أن يكون اللاعب في فريق كل التركيز مُنصب فيه على ليو ميسي. لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين قادرون على فرض أنفسهم على هذا المشهد، ولم يكن لدى كوتينيو صبرا كافيا لوضع نفسه في بؤرة اهتمام الفريق”. (إفي)