مدريد – قال البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1999، بأنه سيكون من الرائع بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلعب نيمار إلى جانبه في يوفنتوس الايطالي.

وقال النجم البرازيلي لدار مراهنات (Betfair) التي يعمل سفيرا لها: “لا يمكنني إلا أن أتخيل كيف يمكن أن يجتمعا من أجل تقديم أداء رائع، وكيف يمكن أن يساعد نيمار في تحمل المسؤوليات في يوفنتوس، الذي لديه الآن نجم واحد فقط. ستكون صفقة مفيدة للاعبين وللنادي بالطبع”.

Rivaldo gives verdict on Neymar joining Cristiano Ronaldo at Juventus instead of Barcelona https://t.co/zydP4UD0wn #FOOTBALL pic.twitter.com/sLnTBKdkED

وأكد ريفالدو (47 عاما) مجددا أن أفضل شيء بالنسبة لنيمار هو مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي في أسرع وقت ممكن، لأنه: “بعد كل ما حدث، سيكون من الصعب البقاء”.

وتابع بطل العالم مع البرازيل في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان: “من الصعب دائما أن تهينك الجماهير أو أن توجه السباب لك”، حيث يعتقد الدولي السابق أن نيمار لديه الكثير من الشخصية والخبرة لتغيير هذا الوضع، والبقاء تحت قيادة الألماني توماس توخيل، قائلاً: “لديه الكثير من الشخصية للتعامل مع الوضع إذا لزم الأمر وإثبات أنه لاعب عظيم، ويستحق الكثير”.

#FCB legend Rivaldo gives his prediction on what could happen if #Neymar joins #CR7 at Juventushttps://t.co/vpiPJiQH48 pic.twitter.com/mrm8rw4qPk

