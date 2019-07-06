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ريفالدو يُجدد رفضه لتقنية “الفار” وينحاز للأرجنتين!

منذ ساعتين

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مدريد – قال لاعب برشلونة السابق ريفالدو، إن المنتخب الارجنتيني “لديه أسباب للشكوى” من التحكيم في مباراة نصف النهائي، الذي خسره أمام نظيره البرازيلي في بطولة كوبا أميركا الأربعاء الماضي.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: “بالتأكيد الأرجنتين لديها أسباب للشكوى، البرازيل لديها فريق أفضل من الأرجنتين حالياً وبالتأكيد فريق المدرب البرازيلي تيتي كان سيفوز من دون هذه الأخطاء، ولكن هناك ركلتا جزاء لصالح الأرجنتين لم يحتسبهما الفار”.

وأضاف: “أنا أقول منذ فترة طويلة، لا أثق في الفار، هو يضر بكرة القدم بكثرة التوقف ويفيد الحكام فقط، الذين يتنصلون من المسؤولية ويضعون ثقل المباراة على الفار”.

واعتبر ريفالدو أن ليونيل ميسي ربما كان ليفوز ببطولات مع الأرجنتين لو كان قد صادف جيلا آخر للأرجنتين ، مشيراً: “قبل ذلك كانت الأرجنتين فريقا كبيرا به العديد من اللاعبين المدهشين، ولكن الآن هناك ميسي وحده، وبالتالي حين يستطيع المنافسون إيقافه، يحسمون الأمر تقريباً، لو كان ميسي قد صادف جيلا آخر، فبالتأكيد كان سيفوز بشيء”.

وعن نهائي كوبا أميركا بين البرازيل وبيرو، أجاب: “النهائي أمام بيرو سيكون أصعب بكثير عن اللقاء الذي فازت به البرازيل 5-0 في دور المجموعات، ستكون مواجهة مختلفة، وإذا فازت البرازيل بدون نيمار فستكون دليلا على إمكانياتها الكبيرة”. (إفي)

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