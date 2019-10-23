بوينوس ايرس – تأهل ريفر بليت الأرجنتيني (حامل اللقب) إلى نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية برغم خسارته 0-1 في إياب نصف النهائي على ملعب غريمه ومواطنه بوكا جونيورز، وصيفه في النسخة الماضية، وذلك لفوزه ذهابا 2-0.

وأقيمت المباراة على ملعب “لا بومبونيرا” أمام 50 ألف متفرج، وسجل هدف المباراة الوحيد الفنزويلي خان هورتادو في الدقيقة 80.

وحاول بوكا بقيادة المهاجم الدولي السابق كارلوس تيفيز تسجيل هدف ثان يفرض التعادل بين الفريقين في مجمل المباراتين، إلا أن محاولات صاحب الارض باءت بالفشل أمام صلابة دفاع الفريق الضيف مع الثنائي مارتينيو كوارتا وخافيير بينولا وبمساندة لاعب خط الوسط المدافع الدولي إنزو بيريز.

وفشل بوكا في الثأر من غريمه التاريخي ريفر بليت، الذي كان احرز العام الماضي لقب أهم مسابقة للأندية في القارة بفوزه 3-1 في النهائي المثير للجدل، إذ تأجل لقاء الإياب بسبب أعمال شغب قامت بها جماهير ريفر بليت ضد لاعبي بوكا وأدّت لإصابة بعضهم، ليتقرّر في النهاية إقامة المباراة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى فريق الـ “ميليونير” الذي يشرف على تدريبه اللاعب الدولي السابق مارسيلو غاياردو للفوز بالكأس القارية للمرة الخامسة في تاريخه عندما يخوض المباراة النهائية التي تقام في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ويلتقي ريفر بليت الفائز من نصف النهائي الآخر بالنكهة البرازيلية بين غريميو وفلامنغو، علماً أن مباراة الذهاب على أرض الاول في بورتو أليغري انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على أن تقام مباراة الإياب الأربعاء في ملعب “ماراكانا” الأسطوري. (أ ف ب)