ريفر بليت يستهل مشاركته في الدوري الأرجنتيني بالتعادل أمام ارخنتينوس

بوينوس أيرس – تعادل ريفير بليت بهدف لمثله أمام مضيفه أرخنتينوس جونيورز في مستهل مشاركته هذا الموسم بالدوري الأرجنتيني الممتاز، في يوم شهد أيضا فوز سان لورينزو في الوقت القاتل على جودوي كروز 3-2.

وفي آخر لقاء أقيم بإطار منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى من الدوري الأرجنتيني الممتاز، استهل أرخنتينوس جونيورز التهديف عبر داميان باتاييني في الدقيقة (19)، وأدرك ريفير بليت التعادل عبر الكولومبي خورخي كاراسكال عند الدقيقة (85).

🔚 ¡Terminó el partido! ⚽️ Haciendo su presentación en la Superliga, River igualó 1-1 con Argentinos. Batallini abrió la cuenta para el local y Jorge Carrascal consiguió el empate del Millonario cerca del final.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/TtYh1L6CUP — River Plate (@RiverPlate) July 28, 2019

وفي مباراة بارزة أخرى بنفس البطولة الليلة الماضية، حقق سان لورينزو فوزا قاتلا 3-2 على جودوي كروز بأهداف ناويل باريوس بالدقيقة (5) وجينو بيروتزي بالدقيقة (73) ونيكولاس بلاندي من ضربة جزاء سجلها في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء، في ما أحرز هدفي صاحب الأرض توماس بادالوني بالدقيقة (53) والباراجوائي ريتشارد برييتو في الدقيقة (57). (إفي)