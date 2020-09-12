ريفر بليت يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

بوينوس آيرس – أعلن نادي ريفر بليت عن إصابة ظهيره ميلتون كاسكو بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أسبوع من مواجهة ساو باولو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس ليبرتادوريس.

وأوضح النادي في بيان صدر الجمعة أن كاسكو خضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية، مضيفا أن اللاعب معزول الآن ولم تظهر عليه أعراض.

وبذلك، لن يتمكن كاسكو من المشاركة في مواجهة ساو باولو المقررة الخميس ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن الفريق الطبي الخاص بريفر بليت سيجري الاثنين المقبل، اختبارات لباقي أعضاء الفريق لاستبعاد أي إصابات أخرى محتملة.

وحتى الآن، تحصل ريفر بليت على ثلاث نقاط من الجولتين الماضيتين في دور المجموعات، حيث فاز على بيناسيونال البيرواني وخسر أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري . – (إفي)