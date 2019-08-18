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ريفر بليت يكتسح راسينج ويعتلي صدارة الدوري الارجنتيني

منذ 3 ساعات

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بوينوس آيرس – اكتسح ريفر بليت مضيفه راسينج 1-6، ليصعد إلى صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وذلك في إطار الجولة الثالثة.

وجاءت سداسية ريفر في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي، من خلال رافائيل بوري في الدقيقتين (35 و36) وماتياس سواريز عند الدقيقة (38) وإجناسيزو فرنانديز في الدقيقة (64 من ضربة جزاء) ونيكولاس دي لا كروز بالدقيقة (68) وإجناسيو سكوكو بالدقيقة (71)، فيما سجل هدف راسينج الوحيد أوجوستو سولاري عند الدقيقة (3).

وبفوزه، رفع ريفر رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة البطولة بفارق الأهداف أمام سان لورينزو وروساريو سنترال، اللذين تعادلا السبت 2-2. (افي)

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