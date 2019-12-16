ريكاردو أرياس: اتالانتا ليس لديه ما يخسره أمام فالنسيا

فالنسيا – أبرز اللاعب الإسباني السابق ريكاردو أرياس، ممثل فالنسيا في قرعة دوري أبطال أوروبا، ضرورة احترام أتالانتا الذي سيواجه “الخفافيش” في ثمن نهائي التشامبيونزليغ، مؤكدا أن الفريق الإيطالي ليس لديه ما يخسره.

وقال أرياس، في تصريحات عقب القرعة التي أجريت في مدينة نيون السويسرية، إن: “الجميع كانوا يريدونه كخصم، ولكن وجوده هنا له سبب، ينبغي احترامه كما يستحق، لأنه وصل إلى ما وصلنا إليه”.

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وشدد ممثل فالنسيا في القرعة على أن الفريق الإيطالي، الذي تأهل لثمن نهائي دوري الأبطال من وصافة مجموعته، مضيفا أن أتالانتا: “ليس لديه ما يخسره، وأمامه الكثير ليربحه”. (إفي)