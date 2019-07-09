ريكي يوقّع على كشوفات فينيكس صنز

مدريد – أعلن نجم كرة السلة الإسباني، ريكي روبيو، توقيعه كلاعب جديد لصفوف فينيكس صنز، الذي سيرتدي فيه القميص رقم 11.

وأوضح الدولي الإسباني عبر شبكات التواصل الاجتماعي – التي نشر عليها صور توقيعه على العقود مع المدير الرياضي للنادي جيمس جونز والقميص الجديد: “سعيد حقا بهذا التحدي الجديد، مرحبا صنز، سنستمتع قليلا”.

Dollars & Dimes 🖋🏀 Welcome to Phoenix, Ricky! pic.twitter.com/VRvU0g6R5P — Phoenix Suns (@Suns) July 9, 2019

بدوره صرح جونز: “إنه لاعب مدهش، يجعل كل من حوله يؤدي بشكل أفضل، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بعد ضم لاعب بهذه الجودة والخبرة لفريقنا”.

ويعد روبيو من بين أفضل اللاعبين الأجانب الحاليين في دوري كرة السلة الأميركي، كما أنه توج مع منتخب بلاده بذهبيتي أمم أوروبا في العامين 2009 و2011، وبرونزيتين في العامين 2013 و2017. (إفي)