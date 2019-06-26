“ريمونتادا” الجزيرة .. ترجمتها الاقدام واكدتها الارقام

عمان – الغد – حقق فريق نادي الجزيرة “ريمونتادا” تاريخية قادته إلى نهائي منطقة غرب آسيا ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الجيش السوري 4-0، أمس، في لقاء جمعهما على ستاد عمان الدولي، معوضا خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.

وسيتواجه الجزيرة مع العهد اللبناني في نهائي غرب آسيا، ذهابا يوم الثلاثاء 24 أيلول (سبتمبر) وإيابا يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، حيث سيتأهل الفائز الى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لمقابلة بطل بقية المناطق الآسيوية يوم السبت 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتحديد بطل النسخة السادسة عشر.

الجزيرة – الذي بلغ نهائي منطقته للعام الثاني تواليا، بعد خسارته العام الماضي أمام القوة الجوية العراقي والذي توّج لاحقا باللقب – تحكّم بمنحنيات الأرقام خلال المباراة، فكان الطرف الأفضل استحواذا بـ 58.8% مقابل 41.2% للجيش، الذي تساوى بدوره مع الجزيرة في نسبة نجاح الإلتحامات البدنية بـ 50% لكليهما.

وعلى مستوى النجاح في التعامل مع الكرات الهوائية، كان للاعبي الجزيرة الكلمة العليا والنسبة الأكبر بـ 55.6% في ظل وجود “البرجين” يزن العرب وزيد جابر، مقابل 44.4% للجيش، الذي نجح لاعبوه في قطع 11 كرة مقابل 10 للجزيرة.

رغبة لاعبي “الشياطين الحمر” في مصالحة الجماهير، وتشكيل ضغط كبير على مرمى الجيش السوري لخطف بطاقة التأهل للمشهد النهائي، ترجمتها كثرة تمريرات لاعبي الجزيرة للوصول إلى مرمى الحارس أحمد مدنية بـ 515 تمريرة، منها 64 تمريرة طولية، وبدقة تمرير إجمالية بلغت 83.1%، كما نجح أحمد سمير ورفاقه في تحويل اللعب 18 مرة، بدقة تحويل بلغت نسبتها 55.6%.

في المقابل، لم يظهر فريق الجيش السوري بصورته المعهودة، حيث بلغت إجمالي تمريرات لاعبيه طوال المباراة 372 تمريرة، منها 64 تمريرة طويلة، بدقة تمرير إجمالية بلغت 74.5%، فيما تمكن لاعبو الجيش من تحويل اللعب 5 مرات فقط طوال الـ 90 دقيقة، بدقة تحويل بلغت نسبتها 20.0%.

لاعبو الجزيرة بقيادة المدرب التونسي شهاب الليلي لم يخضعوا لكلمة “المستحيل” في رحلة “صناعة الإنجاز” أمام الجيش السوري، حيث سددوا 15 كرة، منها 4 تسديدات جاءت على المرمى وتصدى الحارس أحمد مدنية لإثنتين منها، كما سدد اللاعبون 3 كرات من خارج منطقة الجزاء و12 تسديدة من داخل المنطقة، بدقة تسديد إجمالية بلغت 26.7%.

في المقابل، سدد لاعبو الجيش السوري 4 كرات فقط على مرمى الحارس الأردني أحمد عبد الستار، تصدى لكرة من أصل كرتين سددتا على المرمى، حيث شكلت الترسانة الدفاعية للاعبي الجزيرة جداراً منح لاعبي الجيش فرصة التسديد من داخل منطقة الجزاء وخارجها بإجمالي 4 تسديدات، بدقة تسديد بلغت 50.0%.

ولم تخل المباراة من حالات التوتر، حيث احتسب الحكم لوى كووك مان 16 مخالفة على لاعبي الجزيرة مقابل 7 للجيش السوري، وأشهر البطاقة الصفراء مرتين بوجه لاعبي الجزيرة محمد الماردي وإسلام البطران، فيما أشهر البطاقة الحمراء بوجه مهاجم الجزيرة عبدالله العطار والمهاجم السوري محمد الواكد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.