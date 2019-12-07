رينارد: مستعدون للعودة بلقب خليجي 24

الدوحة – قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية السبت، إنه مُصر على تحقيق لقب كأس الخليج 24 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، حيث يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني يوم غد الأحد في نهائي خليجي 24 على ملعب عبد الله بن خليفة، ويسعى “الأخضر” لإضافة اللقب الخليجي الرابع إلى سجله، بينما تتطلع البحرين للقب الأول في تاريخها.

وأكد رينارد في مؤتمر صحفي أن: “التركيز عامل مهم من أجل الفوز باللقب مؤكدا أنه جاء لقطر من أجل هذا الهدف، نحن سعداء للغاية ببلوغ النهائي وأعتقد بأننا نستحق التواجد في هذا النهائي الكبير وكان هذا هدفنا منذ البداية، وليس فقط المشاركة لهذا يتوجب علينا أن نكون جاهزين له”.

المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي🇸🇦 قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب:

نحن سعداء للغاية بالتواجد في النهائي ، واعتقد بأننا نستحق التواجد في هذا النهائي الكبير. وقال سلمان الفرج لاعب المنتخب:

نبارك للجمهور السعودي الوصول للنهائي ،ونحن جاهزون ومتأهبون لغداً بكل حماس ورغبة #خليجي24 pic.twitter.com/tjhk1nvNV2 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) December 7, 2019

وأضاف: “واجهنا البحرين وعمان بدور المجموعات بطريقة هجومية، والمباراة أمام قطر في نصف النهائي كانت مختلفة للغاية، نحن نتعامل مع كل مباراة باستراتيجية خاصة، قدمنا مباراة بطولية أمام قطر ووصلنا للنهائي وأسعدنا الشعب السعودي”.

وكانت السعودية قد حققت فوزا مثيرا بهدف دون رد على قطر، التي كانت المرشح الأبرز لنيل اللقب.

وتابع: “لدينا فريق مميز منهم 8 لاعبين حققوا دوري أبطال آسيا بكل استحقاق، لهذا السعودية تظل فريقا قويا في أي بطولة تخوضها، ووجودهم في النهائي دليل على ذلك”، في إشارة إلى لاعبي الهلال الذين توجوا قبيل أيام من انطلاق البطولة بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

وعن تأثير الفوز على البحرين في دور المجموعات، قال رينار: “نحن نعلم لماذا جئنا لهذه البطولة ودائما ما قلت سابقا نحن هنا للفوز بها وليس فقط المشاركة”.

وفازت السعودية على البحرين في الجولة الثانية بدور المجموعات بهدفين دون رد.

وقال: “البحرين فريق قوي وقدم مستوى جيدا ويجب علينا أن نركز ونقاتل حتى آخر دقيقة لتحقيق هذا الطموح الذي سيسعد كل الشعب السعودي”.

من جهته، أكد قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج على جاهزية الفريق للمباراة النهائي، حيث قال: “نبارك للجمهور السعودي والمنتخب البحريني الوصول للنهائي ونحن جاهزون ومتأهبون لموقعة الأحد بكل حماس ورغبة لإسعاد الشعب السعودي، نحن في تصاعد إيجابي منذ بداية البطولة ومن مباراة لأخرى نثبت قوة السعودية وحان الوقت للنهائي”. (إفي)