“رينج روفر إيفوك” الجديدة تفوز بأولى جوائزها في قطاع السيارات



دبي– حصلت سيارة رينج روفر إيفوك على جائزة الابتكار المرموقة من جوائز مجلة “أوتوكار” عن تكنولوجيا الرؤية الأرضية الأولى من نوعها في العالم.

وتستخدم تقنية ClearSight للرؤية الأرضية، التي تعتبر تحقيقاً لمفهوم “غطاء المحرك الشفاف” المقدم من لاند روفر في عام 2014، كاميرات موجهة للأمام مثبتة على الشبك الأمامي ومرايا الأبواب، وتوفر رؤية بزاوية 180 درجة أمام المركبة على شاشة اللمس المركزية.

وتعتبر هذه التقنية ثورة تكنولوجيا جديدة تجعل سيارة إيفوك الجديدة مثالية للتعامل مع الطرق الوعرة في المدن والأدغال النائية وكل ما بينهما، وتساعد السائق على الحفاظ على الرؤية الواضحة عند التعامل مع التضاريس القاسية وحواف المدينة المرتفعة. وقال مارك تيشاو، المحرر في مجلة “أتوكار”: “يسعدنا أن نمنح تقنية ClearSight للرؤية الأرضية من جاكوار لاند روفر جائزة الإبداع لعام 2019. إنها تكنولوجيا مذهلة وأصلية تصنع فرقاً حقيقياً في القيادة على طرقات المدن والطرقات الوعرة. هذا ابتكار بريطاني آخر من لاند روفر، التي تضيف بهدوء ولكن باستمرار إلى التكنولوجيا الرائدة في العالم وبشكل دوري أكثر من معظم أقرانها”.