“رينج روفر إيفوك” سيارة رياضية متعددة الأغراض

دبي- فازت سيارة رينج روفر إيفوك الجديدة بجائزة مرموقة تعتمد على تصويت السائقين من مختلف أنحاء أوروبا؛ حيث حصلت هذه السيارة الفاخرة والمدمجة على لقب “أفضل سيارة مستوردة رياضية متعددة الأغراض (SUV) مدمجة للطرقات الوعرة”، وذلك ضمن جوائز “أفضل السيارات بتصويت القراء” من مجلة “أوتو موتور أوند سبورت” (Auto, Motor und Sport)، وذلك بعد تصويت شارك فيه أكثر من 100,000 من قراء المجلة، وتأتي هذه الجائزة تقديراً لما تقوم به إيفوك من الجمع بين فخامة رينج روفر وتصاميمها العصرية مع التكنولوجيا المستدامة والمبتكرة.

كما كانت جاكوار حاضرة في هذه الجوائز؛ حيث حصلت سيارة F-TYPE المكشوفة على المرتبة الثالثة في فئة السيارات المكشوفة المستوردة.

واستلم فيليكس براوتيغام، الرئيس التجاري لشركة “جاكوار لاند روفر”، الجائزتين قائلاً: “تعد جائزة ‘أفضل السيارات بتصويت القراء‘ من أهم المعايير في قطاع السيارات، ولهذا السبب نحن شديدو الحماسة، فلجنة التحكيم رفيعة المستوى المؤلفة من قراء المجلة تواصل اختيار سيارات ‘جاكوار لاند روفر‘ لتكون بين الفائزين عاماً بعد آخر”.

وأضاف “من خلال منح هذه الجائزة لسيارة رينج روفر إيفوك، أكثر من 100,000 قارئ يثنون على مفهومها وتصميمها الفريدين والتكنولوجيا المبتكرة التي تحملها. أما المركز الثالث الذي حصلت عليه F-TYPE المكشوفة، فشهادة على الشخصية الفريدة لسيارة جاكوار المكشوفة الجديدة. يُعد هذا النجاح تأكيداً لروعة عمل كامل الفريق، وبإمكان عملائنا أن يتوقعوا منا المزيد من السيارات الاستثنائية في المستقبل”. وتحقق سيارات جاكوار ولاند روفر نجاحاً متواصلاً في “جوائر أفضل السيارات”؛ حيث اختيرت سيارة إيفوك الأصلية كأفضل سيارة مستوردة رياضية متعددة الأغراض للطرقات الوعرة أعوام 2015 و2016 و2017.

كما أن سيارة جاكوار F-TYPE حضرت على منصة التتويج للمرة السادسة على التوالي، وتم الكشف عن سيارة F-TYPE الجديدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأصبحت متوفرة للطلب الآن. وتعد جائزة “أفضل السيارات بتصويت القراء” من بين أكبر وأهم الجوائز في قطاع السيارات، وليس فقط في ألمانيا. وإضافة إلى قراء مجلة “أوتو موتور أوند سبورت”، يشارك قراء 11 مجلة أوروبية أخرى ومجلة واحدة غير أوربية من “أوتو موتور أوند سبورت” في التصويت، ويعد هؤلاء القراء من الأكثر تميزاً تكنولوجياً والأكثر بصيرة في عالم السيارات.