رينس يجدد عقده مع سوزوكي لعامين اضافيين في الموتو جي بي

باريس -أعلن فريق سوزوكي الياباني المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” الاحد عن تمديد عقد سائقه الاسباني أليكس رينس لموسمي 2021 و2022.

وبدأ رينس (24 عاما) مسيرته في الفئة الاولى من بطولة العالم للدراجات النارية العام 2017 مع فريق سوزوكي، الا انه غاب عن النصف الاول من الموسم لتعرضه لإصابة في معصمه أبعدته عن خمسة سباقات.

في موسم 2018، صعد رينس المولود في برشلونة الى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته في الفئة الاولى من أصل ثماني مرات، قبل أن يحقق في موسم 2019 فوزين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتم تعليق انطلاق موسم 2020 الذي كان مقررا في شهر آذار/مارس الفائت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن مدد مواطنه مارك ماركيز بطل العالم في ست مناسبات في الفئة الاولى عقده مع فريق هوندا الياباني لأربعة أعوام إضافية حتى العام 2024.

First ↔️ last (by the moment 🎉) photo with Suzuki. Very happy to be able to ride for the Hamamatsu team for the next two years 🔵⚪️ #suzuKING @motogp @suzukimotogp pic.twitter.com/T03cewwqdx

— Alex Rins (@Rins42) April 19, 2020