رينيه زيلويجر بطلة “جودي” في ” تورنتو السينمائي “

تورونتو- قالت الممثلة الأميركية رينيه زيلويجر إنها شعرت ”بنوع من المسؤولية“ يحتم عليها أداء شخصية المغنية الراحلة جودي جارلاند بأقصى درجة من درجات الصدق في فيلم (جودي) الذي عرض في مهرجان تورونتو السينمائي يوم الثلاثاء وقوبل بحفاوة كبيرة.

ويدور الفيلم حول الشهور الستة الأخيرة من حياة جارلاند عندما تصل إلى لندن العام 1968 ضمن جولة غنائية كانت تهدف إلى تحسين أوضاعها المالية.

وكانت جارلاند تعاني من الاكتئاب والقلق والإدمان بسبب معركة حضانة صعبة مع زوجها الرابع، وكان يرافقها في الجولة زوجها الخامس والأخير ميكي دين الذي جسد دوره الممثل فين ويتروك.

ووصفت زيلويجر تجسيدها لشخصية جارلاند بأنه ”نوع من الاستكشاف المستمر“ للعلاقة بين الشخصية العامة للممثلة والمغنية الشهيرة وتجاربها الخاصة.

وأضافت ”هناك الكثير من الجوانب التي لا جدال فيها والتي قيلت في التسجيلات العلنية وكلمات وأشياء جودي الخاصة. لذا ينتابك شعور بالمسؤولية تجاه تقديم ذلك بصدق قدر الإمكان“. وحظي أداء زيلويجر بالإشادة.

وقال روبرت جولد مخرج الفيلم ”كانت رينيه رائعة لأنها ممثلة عظيمة، كما أنها تغني أيضا، إنها ظريفة للغاية ولديها قلب كبير“.- (رويترز)