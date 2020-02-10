باريس – يبدو “حامل اللقب” رين و “وصيفه” باريس سان جيرمان، مرشحين لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم الذي يشهد مواجهة قوية بين ليون وضيفه مارسيليا.

ويفتتح رين الدور ربع النهائي يوم غد الثلاثاء بحلوله ضيفا ثقيلا على بيلفور من الدرجة الوطنية الثانية، والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي بإقصائه مونبلييه بركلات الترجيح.

ويسعى رين، ثالث الدوري، الى مواصلة مشواره في المسابقة التي توج بلقبها الموسم الماضي بالفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، وسيحاول العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين بالخسارة أمام ليل 0-1 والتعادل السلبي مع بريست.

ويحل باريس سان جيرمان، متصدر الدوري وحامل لقبه في العامين الأخيرين، ضيفا على ديجون العاشر في مهمة تبدو في المتناول بالنسبة للفريق الباريسي المنتشي بانتصاراته الخمسة المتتالية في الدوري، آخرها على ضيفه ليون 4-2 الأحد في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وتأتي مواجهة ديجون قبل أسبوع من حلول باريس سان جرمان ضيفا على بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يلهث منذ مواسم وراء الظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وتتجه الأنظار الأربعاء أيضا إلى ملعب غروباما الخاص بنادي ليون، حيث سيكون مسرحا للقمة الملتهبة بين صاحب الأرض وضيفه مرسيليا صاحب المركز الثاني في الدوري.

🗣André Villas-Boas analyse la victoire face au @ToulouseFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/PyyQf7sg1A — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2020

ولن تكون مهمة ليون سهلة امام مارسيليا، الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ13 الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ سقوطه المذل امام باريس سان جيرمان 0-4 في بارك دي برانس يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في ما مني ليون بخسارتين في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري.

ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء إيبينال من الدرجة الوطنية الثانية مع ضيفه سانت إتيان في مباراة صعبة للأخير، خصوصا وأن صاحب الأرض مفاجأة المسابقة أطاح بضيفه ليل من ثمن النهائي بالفوز عليه 2-1. (أ ف ب)