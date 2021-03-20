رين يواصل صحوته في الدوري الفرنسي بتغلبه على متز

باريس – واصل رين صحوته عندما تغلب على مضيفه متز 3-1 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم رين نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر البلجيكي جيريمي دوكو (18) ومارتان تيرييه (38 من ركلة جزاء).

وطرد دوكو في الدقيقة 50 اثر تدخل قوي على توماس دولين، بيد أن ذلك لم يمنع فريقه من تعزيز تقدمه بهدف ثالث سجله سيرهو غيراسي في الدقيقة 88.

وسجل السنغالي بابا ندياغا يادي هدف الشرف لاصحاب الارض في الدقيقة الاخيرة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لرين والثاني في ثلاث مباريات بقيادة مدربه الجديد برونو جينيزيو خليفة جوليان ستيفان المستقيل من منصبه مطلع الشهر الحالي عقب تراجع نتائج الفريق بعدما مني بأربع هزائم متتالية وفشل في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية اكتفى خلالها بنقطة واحدة.

وانتزع رين الذي حقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم، المركز السابع من مضيفه متز بعدما رفع رصيده الى 44 نقطة بفارق نقطتين امام الاخير المهدد بالتراجع الى المركز التاسع في حال فوز مونبلييه على ضيفه بوردو الاحد في ختام المرحلة.

ويلعب لاحقا نيس مع مرسيليا.

ويلتقي الاحد أيضا ستراسبورغ مع لنس، وبريست مع انجيه، وديجون مع رينس، ونانت مع لوريان، وليل مع نيم، وليون مع باريس سان جرمان. (أ ف ب)