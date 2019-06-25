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“ريو” مرشحة لاستضافة سباق جائزة البرازيل الكبرى

منذ ساعتين

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برازيليا – أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، أن هناك “نسبة 99 بالمئة” أن تستضيف ولاية “ريو دي جانيرو” جائزة البرازيل الكبرى بدءاً من العام 2021 بدلا من ساو باولو ، حيث يقام السباق حالياً على حلبة إنترلاغوس.

وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحافي عقده برفقة الأمريكي تشايس كاري الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد : “لا نريد أن نخسر الفورمولا واحد ، العقد مع ساو باولو ينتهي العام المقبل وقررنا أن نعيد الفورمولا واحد إلى ريو”.

وتابع : “هناك نسبة 99 بالمئة وربما أكثر، حول إمكانية أن تستضيف ريو دي جانيرو الفورمولا واحد بدءاً من العام 2021”.

واضاف : “ستكون هذه الحال ، أو نهاية إقامة السباق مستقبلا في البرازيل”، علما بأن أي تأكيد رسمي لم يصدر من المجموعة الأمريكية “ليبرتي ميديا” مالكة الحقوق التجارية لبطولة الفئة الاولى بشأن إنتقال جائزة البرازيل الكبرى إلى مدينة ريو ، التي تنظم كل عام كرنفال ريو دي جانيرو الشهير. (أ ف ب)

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