“ريو” مرشحة لاستضافة سباق جائزة البرازيل الكبرى

برازيليا – أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، أن هناك “نسبة 99 بالمئة” أن تستضيف ولاية “ريو دي جانيرو” جائزة البرازيل الكبرى بدءاً من العام 2021 بدلا من ساو باولو ، حيث يقام السباق حالياً على حلبة إنترلاغوس.

وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحافي عقده برفقة الأمريكي تشايس كاري الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد : “لا نريد أن نخسر الفورمولا واحد ، العقد مع ساو باولو ينتهي العام المقبل وقررنا أن نعيد الفورمولا واحد إلى ريو”.

Brazil president says there is a “99% chance” Rio de Janeiro will host Formula One’s Brazilian Grand Prix starting in 2021.

