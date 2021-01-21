زارا النجار تتلقى عرضا احترافيا للعب بالدوري الإيراني

عمان – الغد – تلقت لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأرثوذكسي لكرة السلة، زارا النجار، عرضا احترافيا من فريق نادي آبادن الإيراني، لتمثيله في الموسم الحالي.

وتحظى زارا النجار بإعجاب مدربة المنتخب الإيراني للسيدات تشيسني موتيشاراي، التي تتولى حاليا مهمة الإشراف على تدريب نادي آبادن، متصدر ترتيب الدوري الإيراني.

وستمثل زارا، الفريق الإيراني في المرحلة النهائية من الدوري الإيراني، الذي ينطلق بعد نحو 10 أيام وينتهي في الثلث الأخير من شباط (فبراير) المقبل.