زارا النجار تعتذر عن الإحتراف في الدوري الإيراني للسيدات

عمان – الغد – اعتذرت لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأرثوذكسي لكرة السلة، زارا النجار، عن قبول العرض الإحترافي من فريق نادي نفط آبادن الإيراني، لتمثيله في الموسم الحالي.

وقالت زارا النجار في تصريحات حصرية لـ (الغد): “هناك توجه ورغبة من النادي الأرثوذكسي والمدربة سيرسا نغوي بأن أكون مع الفريق في الدوري منذ البداية، خاصة في ظل الظروف القسرية التي فرضتها جائحة كورونا، وهناك التزامات أخرى”.

وأشارت: “أنا على تواصل دائم مع المدربة تشيسني موتيشاراي، واتفقنا شفهيا على خوض الموسم المقبل منذ بدايته، لكنني سأبقى مستعدة لأي فرصة احتراف”.

وأتمت حديثها بالقول: “هذا العرض الإحترافي، دليل واضح على إمكانياتنا وامتلاكنا للمواهب، لكنني أتمنى أن يتم دعم كرة السلة النسوية بشكل أكبر في المستقبل”.