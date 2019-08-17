“زارا سبا- البحر الميت” يحصد جائزتين من قبل جوائز السبا العالمية الفاخرة

عمان- أعلن زارا سبا- منتجع موڤنبيك البحر الميت عن حصوله على جائزتين للعام الحالي عن فئتي “أفضل سبا فاخر في المنتجعات في الأردن” و”أفضل تجربة استحمام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” من قبل هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة World Luxury Spa Awards 2019. وتعد الجائزتان التي حصل عليهما “زارا سبا” من أهم الجوائز العالمية التي تمنح للمنتجعات المتميزة بخدماتها السياحية والعلاجية المقدمة للزوار ضمن مستويات ومعايير عالمية. علما بأن هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة تسعى دوماً إلى تكريم الفنادق والمنتجعات الأكثر تميزاً في العالم.

وصرح عبد ربه طويسي المدير العام لمنتجع وسبا موفنبيك البحر الميت، قائلا “يعد زارا سبا البحر الميت من أهم وجهات السياحة العلاجية في الأردن، وإننا بتقديم أعلى المقاييس ومعايير الخدمة لنمنح زوارنا التجربة الأفضل والأكثر تميزاً، وخير دليل على ذلك حصولنا على جائزتي “أفضل سبا فاخر في منتجعات الأردن” و”أفضل تجربة استحمام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا””.