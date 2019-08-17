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زبون يقتل نادلا بمسدس بسبب شطيرة

منذ 6 دقائق

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بوبينييه (فرنسا) – أردى زبون غاضب في أحد المطاعم قرب باريس نادلا لأنه اضطر للانتظار بعض الوقت للحصول على الشطيرة التي طلبها، بحسب ما قال مصدر مطّلع على القضية السبت.

وأوضح المصدر أن زملاء الضحية اتصلوا بالشرطة بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في مطعم في ضاحية نوازي لو غران في شرق باريس مساء الجمعة.

وقد باءت محاولات إنعاش النادل البالغ من العمر 28 عاما بالفشل وتوفي في مكان الحادث.

وفر المسلح الذي قال شهود إنه فقد أعصابه “لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية”، وهذا الأمر لم يرق له.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.-(ا ف ب)

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