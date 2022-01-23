زخات من الثلج الممزوجة بالمطر صباح اليوم

عمان – يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، مع هطل الامطار بين الحين والآخر في بعض الأماكن، ووجود فرصة ضعيفة بساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق القمم الجبلية العالية. واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة الهطل تدريجيا وتتناقص الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق.

وتكون الأجواء يوم غد الثلاثاء، مستقرة بوجه عام ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة.

أما الأربعاء، فتتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة تتحول تدريجيا إلى غائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقا إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد يكون الهطل غزيرا أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة ومصحوبا بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتوقع أثناء الليل هطل الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية.- (بترا)