“زراعة إربد”: توزيع 600 تصريح للمزارعين

أحمد التميمي

إربد – وزعت مديرية زراعة إربد زهاء 600 تصريح أمني يخول أصحابها الوصول إلى مزارعهم في محافظة إربد، وفق مدير الزراعة الدكتور عبدالوالي الطاهات.

وقال الطاهات لـ “الغد”، إن حاجة المحافظة من التصاريح تفوق 4 الاف تصاريح حتى يتمكن المزارعين من الذهاب الى مزارعهم وتفقدها في هذه الاحوال الجوية.

وأكد أن جميع التصاريح التي زودت للمديرية نفذت بانتظار تصاريح جديدة، مؤكدا ان المديرية تتلقى عشرات الاتصالات للاستفسار عن التصاريح.

ويتخوف العديد من المزارعين في محافظة إربد من تلف محاصيلهم ووقوع خسائر فادحة في حال لم يقوموا بالعناية بها في حال استمر حظر التجول الى ايام اضافية.

وأشاروا إلى أن العديد من اصحاب المواشي قاموا بإتلاف كميات كبيرة من منتجاتهم خلال اليومين الماضيين لعدم قدرتهم على تصريفها وبيعها للمحال التجارية نظرا لقرار حظر التجول.

ودعوا الى فتح بعض المحال التجارية لساعات محددة لبيع انتاجهم، اضافة الى ان مربي النحل يتخوفون من تلف انتاجهم هذا الموسم، مؤكدين انهم مع قرار قانون الدفاع بمنع الحظر تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

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