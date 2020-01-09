زراعة الرويشد تشطب عددا من حيازات الماشية الوهمية

المفرق – شطبت مديرية زراعة الرويشد عددا من حيازات الماشية الوهمية وذلك ضمن مشروع ترقيم الماشية الذي تنفذه المديرية.

وقال مدير زراعة الرويشد المهندس عبد الهادي الماضي لوكالة الانباء الاردنية “بترا”، إن مشروع ترقيم الماشية الذي بدأت المديرية تنفيذه العام الماضي ويستمر خلال العام الحالي شمل ترقيم 50 الف رأس من الماشية، مؤكدا ان الهدف من عملية الترقيم تحديد عدد الحيازات الحقيقية وضمان حصول اصحابها على حاجة المواشي من الاعلاف والحيلولة دون ذهابها لأصحاب الحيازات الوهمية التي شكلت هاجسا كبيرا توجب التعامل معه بطرق صحيحة.

وبين المهندس الماضي أنه خلال الترقيم تم شطب عدد من الحيازات الوهمية والتي انعكست سلبا على عملية الحصول على الأعلاف بطريقة غير مشروعة والمتاجرة بها. وأشار إلى أن لواء الرويشد يعد المنطقة الاولى على مستوى المملكة من ناحية حيازات الثروة الحيوانية، الامر الذي تطلب اطلاق مشروع ترقيم الماشية وهو ما انعكس ايجابا على اصحاب الحيازات الحقيقية من خلال حصولهم على احتياجات مواشيهم من الاعلاف.(بترا)